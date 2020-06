Lega, FdI e Udc tuonano: “Formia arranca, l’amministrazione comunale è ferma al palo!”

Formia – “Formia arranca, le imprese e i cittadini sono in grandissima difficoltà, sia dal punto di vista economico che sociale, con un aumento della disoccupazione giovanile enorme. Anche in queste ore, che notoriamente portavano in città migliaia e migliaia di persone per festeggiare il nostro Santo Patrono, le strade sono deserte e desolate, tanto quanto le attività economiche.”

È la denuncia di Lega, Fratelli d’Italia e Udc Formia, i cui leader, rispettivamente Antonio Di Rocco, Pasquale Cardillo Cupo e Erasmo Picano, dai banchi dell’opposizione tuonano: “La situazione richiederebbe un immediato intervento da parte dell’Amministrazione Comunale e invece è tutto fermo al palo; delle somme (i famosi 600.000,00 euro) stanziate al momento dell’approvazione del bilancio per fronteggiare l’emergenza Covid19 non vi è traccia.

Non solo nessuno ha visto – ad oggi – neanche un solo euro, ma nell’Amministrazione Villa non esiste neanche una vaga idea di quando, come e dove reperire i fondi per metterli a disposizione dei cittadini e degli imprenditori di Formia. Purtroppo, si continua ad andare avanti con improvvisazione e alla giornata, si naviga a vista in un momento dove invece programmazione e capacità organizzative dovrebbero farla da padrone.

Come reale opposizione a questa maggioranza – conclude la nota – siamo fortemente preoccupati, perché siamo nel periodo cruciale della stagione estiva, che per la città di Formia costituisce, o meglio dovrebbe costituire, da sempre il bacino cui attingere anche nei periodi invernali di maggiore difficoltà e tutto sembra andare avanti con una pericolosissima inerzia, destinata a consegnare la città ad un fallimento annunciato. È necessario intervenire subito, immediatamente, con azioni concrete, riduzione di tasse e iniezione di liquidità per cercare di salvare il salvabile di quello che resta della stagione estiva.”

