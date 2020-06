Nettuno, Rizzo e Carandente: “Continuano le liti in maggioranza”

Nettuno – “Continuano le liti in maggioranza: addirittura è necessario l’intervento delle forze dell’ordine” – così in una nota gli esponenti del Movimento 5 stelle Mauro Rizzo e Luigi Carandente.

“Non ci sono altre parole per descrivere questi avvenimenti se non una: vergogna. Purtroppo questo è il prezzo che si paga a voler vincere a tutti i costi. Vincere non per governare, ma solo per occupare poltrone.Il Sindaco prenda in mano la situazione, oppure l’alternativa ben più dignitosa sa qual è”.