Ostia, Andrea Bozzi (Ora): “Sfregio al Pontile, autorizzato un track food per la porchetta”

“Stamattina al Pontile di Ostia – denuncia Bozzi – è comparso improvvisamente ed inspiegabilmente un camion bar con porchetta e salsicce. Ho immediatamente chiesto l’intervento dei Vigili e del Municipio X, che pare fosse ignaro, perche si tratterebbe di un’autorizzazione temporanea, cioè solo per oggi 2 giugno, rilasciata però dal Dipartimento Commercio capitolino dell’Assessore Cafarotti. Non si capisce come sia possibile, visto il vincolo massimo paesaggistico e di decoro che insiste su Piazzale dei Ravennati. Al di là dell’esito dei controlli che verranno fatti oggi, chiederò urgentemente una Commissione Attività Produttive in Municipio X per fare chiarezza su quanto accaduto. Non è possibile che gli sforzi fatti dal Municipio per portare legalità sul tema del Commercio e decoro, siano vanificati da regalini del Campidoglio che passano tranquillamente sulle nostre teste di amministratori e dunque dei cittadini. L’ennesima conferma per me che se fossimo Comune non subiremmo certi trattamenti dal Campidoglio e potremmo decidere veramente come amministrare la nostra città”. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo di “Sogno Comune” e vice presidente Commissione Attività produttive e turismo in Municipio X”.