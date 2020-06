Roma, incendio in deposito Atac: si teme nube tossica

Roma – Un incendio ha devastato in serata un deposito Atac. Almeno sette autobus sono andati completamente distrutti e nell’aria si è liberata una colonna di fumo nero. L’aria nella zona della Magliana si è fatta irrespirabile: si teme per le sostanze tossiche liberate dalla combustione delle plastiche contenute negli autobus.

L’incendio è divampato poco dopo le ore 20.50 nel deposito Atac di via Luigi Candoni, alla Magliana.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che fino a tarda serata hanno lavorato per far sì che le fiamme non divorassero altre vetture, sono intervenuti anche carabinieri e polizia per le indagini del caso. Nell’immediatezza del fatto autisti e personale Atac hanno provato a contenere l’incendio con gli estintori, ma senza successo.

Secondo fonti Atac, quei mezzi non erano in funzione da tempo: erano, infatti, autobus dismessi e in attesa di essere rottamati. Un elemento di cui, nelle indagini, le forze dell’ordine dovranno tenere conto, mentre destano sospetto i numerosi atti vandalici, come sassaiole contro bus in circolazione che si sono registrati negli ultimi anni, anche in zona.

Timori si sono diffusi tra i residenti dei quartieri circostanti. La colonna di fumo, altissima, è stata vista anche dalle zone limitrofe come Portuense, Corviale, Casetta Mattei, Trullo, Bravetta, Monteverde. La puzza acre di plastica bruciata fa temere per la liberazione in aria di sostanze tossiche.