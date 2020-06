Ardea – Nella giornata di ieri 2 giugno il Comune di Ardea ha celebrato la Festa della Repubblica. Alle 10.30, in piazza del Popolo, il Sindaco Mario Savarese ha partecipato all’alzabandiera e ha deposto una corona d’alloro commemorativa al Monumento dei Caduti in presenza delle rappresentanze di Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Corpo della Polizia Locale nonché dell’Associazione Combattenti e Reduci, dei cittadini e dei consiglieri comunali.

Nel suo discorso il primo cittadino, partendo dalla vittoria della Prima guerra mondiale, ha ricordato come quest’anno il comune abbia combattuto contro un altro nemico, il Covid-19, che ad Ardea, grazie ai provvedimenti attuati dall’Amministrazione e alla collaborazione del Comandante Col. Sergio Ierace della Municipale, non ha attecchito come in altri territori.

“Oggi, ricordiamo la nascita nella Repubblica Italiana – ha dichiarato Savarese – e coloro che sono caduti in guerra. All’alzabandiera abbiamo ascoltato anche le note del ‘Silenzio’ perché un’altra guerra è stata condotta in questi giorni, una guerra contro un nemico invisibile e spietato che però ci ha visto tutti uniti come dovrebbe essere tutta la popolazione del mondo intero. Ardea ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19. Tutto questo grazie alla partecipazione attenta della popolazione di questa città che ha collaborato, ha capito ed è stata diligente”.

Presenti alla cerimonia solo quattro degli undici consiglieri di minoranza: Anna Maria Tarantino, Simone Centore, Edelvais Ludovici e Alfredo Cugini. Per la maggioranza: l’assessore Sonia Modica, Fabio Nobili, Debora Duranti, Paola Soldati, e Luca Costabile delegato alle video riprese per l’archivio fotografico. Tanti i cittadini che, responsabilmente, hanno partecipato nel rispetto delle distanze sanitarie indossando la mascherina, osservando tutte le imposizioni dalla legge.

Per la prima volta in una cerimonia istituzionale di così grande rilevanza in molti si sono stupiti dell’assenza dell’Arma dei Carabinieri. Cittadini memori del lustro che dava la presenza dell’ex comandante della tenenza di Ardea, Luogotenente Antonio Landi e il Luogotenente Walter Giustini, ex comandante della Stazione Carabinieri Tor San Lorenzo ed il loro personale, sempre presenti ad ogni cerimonia pubblica istituzionale e non solo.

