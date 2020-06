A Ladispoli e Cerveteri nasce “Azione”: “Vogliamo proposte concrete per il futuro”

Cerveteri, Ladispoli – “Azione” sbarca anche a Cerveteri e Ladispoli. “Ladispoli e Cerveteri – spiega il neonato Gruppo Ladispoli-Cerveteri in Azione – sono due città che da anni soffrono la pessima gestione di amministrazioni legate ai partiti tradizionali. La speculazione edilizia, la cattiva amministrazione dei rifiuti e le gravi conseguenze sull’ambiente, l’assenza di una politica di mobilità sostenibile e l’inefficienza della pubblica amministrazione sono solo alcuni dei problemi più gravi mai risolti“.

“Siamo stanchi degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti. Vogliamo una politica capace di gestire la cosa pubblica e di risolvere problemi. Con questi obiettivi nasce Azione a Ladispoli e Cerveteri. La nostra visione punta infatti alla trasformazione delle nostre città in luoghi vivibili dove i servizi funzionino per tutti e lo sviluppo sia sostenibile e nel rispetto dell’ambiente. Stiamo lavorando a una serie di proposte concrete per il rilancio di Ladispoli nella fase 2 perché solo con i fatti si può rispondere alla crisi economica che stiamo vivendo e il Comune deve esserne all’altezza. Cogliamo l’occasione per invitare tutti i cittadini interessati ad entrare in contatto con il nostro gruppo a scriverci alla e-mail azioneladispolicerveteri@gmail.com oppure tramite la pagina Facebook (clicca qui)”, concludono.

