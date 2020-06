A Terracina riparte la campagna elettorale, Tintari: “La prossima amministrazione dovrà stimolare la ripresa economica”

Terracina – Ora che il lockdown è terminato e che si guarda con speranza e fiducia alla ripartenza post- Coronavirus, anche la vita politica si prepara a tornare alle sue quotidiane dinamiche, compresa la campagna elettorale in quei comuni dove, se non vi fosse stata l’emergenza, a breve si sarebbe andati alle urne.

In particolare, a Terracina, l’attuale sindaco facente funzioni e candidato sindaco, Roberta Tintari, si è già detta pronta, insieme alle liste che la sostengono ( Fratelli d’Italia, SìAmo Terracina, Uniti e Liberi e Cambiamo Con Toti) a riprendere la propria campagna esattamente da dove l’aveva interrotta.

“Finalmente – spiega la Tintari – cominciano a venir meno le restrizioni necessarie per il contenimento dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di coronavirus. Pertanto, torniamo nella possibilità di poter condividere il percorso di avvicinamento alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Terracina. Vogliamo, innanzitutto, ringraziare gli operatori sanitari, le Forze dell’Ordine, gli infaticabili volontari della Protezione civile, della Croce Rossa, della Caritas, di tutte le associazioni sociali e spontanee che in questi lunghi mesi di sofferenza hanno donato un po’ del proprio tempo agli altri, ai più bisognosi di aiuto. Desideriamo ringraziare i nostri concittadini tutti, che in generale hanno mantenuto un comportamento perfettamente coerente con le disposizioni vigenti.”

E ancora: “Sappiamo che la crisi sanitaria potrebbe non essere ancora finita, ma oggi il nostro peggiore avversario è la crisi economica che colpisce la nazione intera, non risparmiando Terracina. Una città come la nostra, che vive soprattutto di turismo, commercio e agricoltura, dovrà scavare ben dentro la propria anima per trovare le sue energie migliori. L’attuale Amministrazione ha affrontato l’emergenza al massimo delle sue possibilità, grazie anche alla solidità delle sue fondamenta costruite grazie al duro lavoro svolto degli ultimi anni. La prossima Amministrazione dovrà stimolare la ripresa economica e garantire una rete di protezione diffusa su tutta la città.”

Dove eravamo rimasti?

Ma dove eravamo rimasti? Complice il lockdown, la quarantena, il congelamento della campagna elettorale viene facile domandarsi: ma dove eravamo rimasti? Come era la situazione politica del centrodestra terracinese? Ebbene, prima del Coronavirus, tra le maggiori forze di centrodestra vi era si una prova di dialogo, ma anche con una spaccatura (apparentemente insanabile) che vedeva contrapposte Lega e Forza Italia contro Fratelli d’Italia.

Su questa scia di dialogo e spaccature, sembra riaprirsi la campagna elettorale. La Tintari infatti conclude: ” Non conosciamo ancora la data delle elezioni comunali, ma vogliamo cominciare da subito a raccogliere le idee e le disponibilità personali di chiunque voglia contribuire a realizzare la Terracina del futuro. Chi vuole dare una mano, potrà farlo insieme con noi già da subito, collaborando alla stesura del programma. Infine, ci teniamo a chiarire che abbiamo interrotto il rapporto di collaborazione con il consigliere comunale Andrea Bennato. Massimo rispetto per il cammino politico da lui intrapreso, ma non si ravvisano più i necessari presupposti di fiducia e condivisione di percorso.”

