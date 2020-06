“Aumentato il costo degli abbonamenti per i parcheggi”, la denuncia di Minturno libera

Minturno – Il comitato civico “Minturno libera” torna alla carica contro il governo cittadino targato Stefanelli. Stavolta, nel mirino, ci è finita la delibera n.90 del 27 maggio scorso, con cui l’amministrazione ha approvato all’unanimità “l’ennesimo aumento ai danni dei cittadini, quello del costo degli abbonamenti per i parcheggi.”

“Hanno distratto il popolo con altre notizie – sottolineano da Minturno libera” – per poi far passare in sordina lo smacco ai contribuenti. Infatti, dal 1 giugno il costo degli abbonamenti per i residenti (e i proprietari e/o locatari non residenti) lieviterà del 20%, quello valido per la stazione FS addirittura del 37%. Tutto questo mentre le loro indennità di carica continuano a registrare un bel + 20% rispetto alle precedenti.”

Non solo l’aumento, però. “Questa delibera – proseguono da Minturno libera – contiene dei risvolti alquanto contorti. Innanzitutto, occorre rilevare che l’innalzamento dei prezzi riguarda solo due categorie di abbonamento (residenti e pendolari) sulle quattro totali, mentre il costo per le altre due resta invariato.

Poi, la motivazione di dover permettere il frazionamento mensile non regge: se non si volevano aumentare gli importi bastava suddividere l’importo annuale per 12 e poi moltiplicarlo per 7, ossia i mesi che vanno da giugno a dicembre.

Inoltre, non ci è chiaro come si regoleranno con chi ha rinnovato l’abbonamento prima del 1 giugno e, quindi, lo ha pagato con le vecchie tariffe anche per il periodo interessato dall’aumento. Chiederanno la differenza o creeranno delle disparità tra cittadini che usufruiscono dello stesso servizio?”

Poi da Minturno libera concludono: “Infine, non ci è chiaro come si sono regolati con il fatto che la scadenza del contratto del servizio della sosta a pagamento è prevista per il 31 dicembre di quest’anno. Chi ha rinnovato l’abbonamento annuale tra gennaio e maggio, riceverà un rimborso per i mesi eccedenti?”

