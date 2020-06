Coronavirus a Nettuno, sale a 46 il numero dei guariti dall’inizio della pandemia

Nettuno – “Una donna di 73 anni è stata dichiarata clinicamente guarita. In questo modo sale a quarantasei il numero delle guarigioni dall’inizio della pandemia. Non si registrano nuovi casi di coronavirus a Nettuno. Gli attualmente positivi scendono a otto, cinque ospedalizzati e tre in isolamento domiciliare”. A comunicarlo è il Comune di Nettuno attraverso una nota stampa.

