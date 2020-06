Covid-19 a Fiumicino: scendono a sette i contagiati, sei le sorveglianze attive

Fiumicino – Buone nuove dal bollettino quotidiano della Asl Roma 3 sulla situazione contagi da Covid-19 in tutto il territorio del comune di Fiumicino. “Il nuovo aggiornamento sui contagi che mi ha trasmesso poco fa la Asl Roma 3 è molto incoraggiante”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Scendono infatti da 9 a 7 le persone positive – spiega – e da 13 a 6 quelle in sorveglianza attiva. Prosegue dunque il trend in discesa, con numeri a una sola cifra, dimostrazione che i cittadini e le cittadine di Fiumicino si stanno comportando bene e si stanno dimostrando rispettosi di tutte le misure di distanziamento e prevenzione da nuovi contagi”.

“Tuttavia è proprio questo il momento in cui non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia – conclude Montino –. Perciò invito tutti, in particolare i nostri giovani, a continuare ad evitare assembramenti, feste, raggruppamenti, soprattutto in piazze, parchi o spiagge. Facciamo in modo che il nostro, nel giro di pochi giorni, possa fregiarsi del titolo di Comune Covid-Free, mantenendo nel tempo questo status quo”.

