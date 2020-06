Estate ai tempi del Coronavirus: al Circeo porto turistico blindato nei fine settimana

San Felice Circeo – Vacanze sì, ma diverse. Non solo perché dovremmo girare con amuchina e mascherina a portata di mano, ma perché sarà diverso anche quello che potremmo fare o non fare più. In questo senso, il comandante della polizia locale di San Felice Circeo ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura del porto turistico nei confronti di camper, autocaravan e ai veicoli con carrelli stradali.

“Un provvedimento – premettono nell’ordinanza – che richiama l’attenzione di molti turisti per la bellezza naturale del patrimonio oltre che per il transito verso le isole pontine che nel periodo estivo concentra un rilevante afflusso di circolazione veicolare e pedonale.” A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla Polizia locale e a conseguenti controlli effettuati dalla stessa, il Comune ha deciso di intervenire, interdendo la circolazione ai mezzi suddetti nei fine settimana, nei giorni festivi e nelle feste patronali.

Il provvedimento, infine, è già entrato in vigore e resterà valido fino a metà settembre.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo