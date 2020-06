Fiumicino – Al via i lavori a Isola Sacra. A darne comunicazione è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Sono iniziati i lavori in via Anco Marzio. Si tratta di interventi attesi da tempo dalla cittadinanza – afferma – e già programmati dall’assessorato ai Lavori pubblici. Prevedono il rifacimento dei marciapiedi ammalorati, il rifacimento delle canaline per le acque piovane, oltre alla bonifica della rete della pubblica illuminazione“.

“Saranno inoltre realizzati dei dissuasori – conclude il sindaco – per evitare il parcheggio selvaggio negli incroci, dove in passato si sono verificati di frequente incidenti anche da codice rosso. Il costo dell’opera sarà di circa 80 mila euro e i lavori dureranno circa cinque mesi”.

“In questa prima fase – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia – gli interventi interesseranno via Foscolo Montini, un tratto di via Passo Buole, via Auguadri e zone limitrofi. In una seconda fase saranno interessate le zone di via Valderoa, via Zanusso, via Moccia e zone limitrofi, per concludersi successivamente in località Le Vignole”.

