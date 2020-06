Fiumicino, prorogati al 19 giugno i termini per il bando regionale per le borse di studio 

Fiumicino – Sono prorogati al 19 giugno 2020 i termini per il bando regionale per le borse di studio relative all’anno scolastico 2019-2020 per i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie (dal primo al quinto anno) e dei primi tre anni del Percorso triennale di leFP. Le borse di studio sono ad appartenenti a famiglie con reddito Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Possono presentare richiesta uno dei genitori, il tutore legale o lo stesso studente se maggiorenne. La domanda deve essere corredata del modello allegato al bando e adeguatamente compilato, della copia del documento di identità, della certificazione Isee, del codice meccanografico autonomia scolastica e del codice fiscale.

Tutta la documentazione può essere inviata via PEC a protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it o via email a diritto.studio@comune.fiumicino.rm.it entro e non oltre il 19 giugno 2020.

Sempre all’indirizzo diritto.studio@comune.fiumicino.rm.it è possibile chiedere informazioni e delucidazioni.

Il bando e i modelli sono reperibili sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.fiumicino.rm.it.