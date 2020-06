Fiumicino, Severini: “Il Comune faccia buon uso dei fondi regionali contro l’erosione”

Fiumicino – “Fonti regionali fanno sapere che sono in arrivo ben 600mila euro per i lavori di ripascimento delle spiagge e di riqualificazione delle scogliere di Fregene: un’importante notizia che tutti noi attendevamo da tempo”. Lo afferma un comunicato a firma di Roberto Severini, capogruppo di Crescere Insieme.

“Chiediamo quindi al Comune di Fiumicino – prosegue Severini – di usufruire tempestivamente di questi soldi: l’erosione costiera, infatti, è un fenomeno spietato, contro il quale è necessaria un’azione immediata e ben calibrata.

Ci auguriamo, dunque, che l’Amministrazione comunale voglia e riesca a sfruttare a pieno queste risorse, senza perdersi in farraginose pratiche burocratiche. Chi ha tempo (e risorse) non aspetti tempo”.

