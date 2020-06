Meteo Italia, da metà settimana tornano i temporali

SITUAZIONE. Correnti fresche di origine scandinava si stanno mettendo in moto verso l’Europa centrale e dalla seconda metà della settimana creeranno una strutturata area di bassa pressione tra Francia, Germania e Danimarca da cui si dipartirà un’intensa perturbazione diretta verso l’Italia. Questa determinerà un peggioramento giovedì a partire dalle regioni settentrionali, con piogge e temporali anche di forte intensità che successivamente punteranno le regioni centrali e venerdì anche il Sud. Con il suo passaggio sullo Stivale sono attesi fenomeni anche violenti e localmente grandinigeni, oltre ad un calo delle temperature. Vediamo i dettagli.

METEO ITALIA GIOVEDÌ. Peggiora sin dalle prime ore della giornata su Alpi e Liguria con piogge in intensificazione e in estensione alle pianure nel corso del giorno, fenomeni temporaleschi anche di forte intensità sul settore lombardo-veneto, dove non sono escluse locali grandinate. La sera inizia a migliorare al Nordovest. Piogge già al mattino in Toscana, in intensificazione tra pomeriggio e sera con contemporaneo coinvolgimento della Sardegna, a fine giornata qualche fenomeno fin su Umbria e Lazio. Sul resto d’Italia tempo più soleggiato o a tratti velato. Temperature in calo al Nord.

METEO ITALIA VENERDÌ. Variabilità al Nord con schiarite anche ampie al Nordovest e recrudescenza dell’instabilità in giornata sul Triveneto, dove sono attesi nuovi temporali in marcia verso l’Emilia Romagna. Peggiora sulle regioni tirreniche con piogge e temporali sparsi in giornata, in sconfinamento a Puglia e zone ioniche. Migliora in Sardegna, variabilità sulle adriatiche centrali. Temperature in calo al Centro-Sud.

TENDENZA WEEKEND. Graduale tendenza a nuovo peggioramento al Nord, resistono condizioni più stabili al Centro-Sud.

Evoluzione Meteo Lazio

MERCOLEDI’: Umide correnti da Ovest si inseriscono in un contesto anticiclonico. Sull’alta Toscana nubi irregolari al mattino, più compatte sui settori occidentali, dove non si escludono anche dei fenomeni; sul resto della regione, Umbria e Lazio avvio di giornata ben soleggiato. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su coste e in prossimità di esse, salvo maggiore nuvolosità sulla Versilia. Sui rilievi appenninici centrali possibile innesco di qualche temporale in locale trasferimento verso i settori umbri e reatino. Temperature massime in calo. Venti moderati occidentali. Mare poco mosso.

Commento del Previsore Lazio

Tra mercoledì e giovedì è atteso il passaggio di una perturbazione che rapidamente attraverserà Toscana, Umbria e Lazio apportando piogge, temporali e anche un calo delle temperature. Nei giorni a seguire nuovo rinforzo dell’alta pressione, ma sarà solo temporaneo.