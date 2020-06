Ostia, aperitivi e movida: controlli della Polizia, zero multe

Ostia – Distanziamento sociale, l’aperitivo sul mare di Roma passa l’esame. Promosso a pieni voti lo Shilling, sorvegliati speciali i locali di piazza Tor San Michele.

È il bilancio dei controlli effettuati nella serata di martedì 2 giugno dalla Sezione Amministrativa del Commissariato Lido coordinato dal primo dirigente Eugenio Ferraro. Gli ispettori della Polizia hanno fatto visita a diversi locali a partire dall’orario dell’aperitivo al tramonto per arrivare fino a notte inoltrata.

I giovani sono stati trovati rispettosi delle regole precauzionali anti-contagio. E i proprietari dei locali sono stati trovati in regola. Non sono scattate multe ma in qualche caso gli ispettori hanno ammonito verbalmente il gestore invitandolo ad un maggiore scrupolo.

Sotto sorveglianza speciale è stata posta piazza Tor San Michele per situazioni legate alla movida molesta tra urla, parolacce e prepotenze.

Promosso a pieni voti lo Shilling: autorizzato dalla Commissione provinciale di vigilanza sugli spettacoli a contenere fino a 2500 persone danzanti, tutto lo spazio è stato riconvertito in salotto i distanziati per l’aperitivo e l’ascolto della musica.

L’area, denominata Manda, è oggi destinata ad ospitare soltanto tavoli per l’aperitivo con ingresso libero per un numero totale di circa 400 persone . “I tavoli – spiegano dalla direzione dello Shilling – vengono assegnati per lo più con prenotazione. Il personale e gli steward sono preposti a far rispettare distanze e regole, ben specificate in cartelli esposti per tutta l’area. Sul posto ben 30 punti di sanificazione con gel per le mani e indicazioni delle avvenute sanificazioni ambientali effettuate da ditte certificate”.

Ovviamente il personale non ha il potere sanzionatorio o interdittivo nei confronti dei clienti ma può solo informare e dissuadere, così come anche avviene nelle piazze della passeggiata.