Ostia, precipita dal ponteggio: morto sul colpo

Ostia – È precipitato da un altezza di una decina di metri e per lui non c’è stato nulla da fare. Un operaio di 59 anni, Carlo Picchereddu, è morto sul colpo oggi pomeriggio mentre lavorava alla manutenzione della facciata di una palazzina in via Umberto Grosso.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto intorno alle ore 16.00, quando ormai stava per finire il turno di lavoro nel cantiere della palazzina di via Umberto Grosso 34. L’uomo, un italiano di 59 anni, è caduto nel vuoto dal terzo piano e l’impatto con il suolo gli è stato fatale.

Sul posto si sono recati i soccorritori dell’Ares 118 e una pattuglia dei carabinieri che hanno avviato le indagini. Sì cercherà di capire se l’incidente sul lavoro è avvenuto per improvviso malore dell’operaio o se per carenza di misure di sicurezza.

Alle 19,39, dopo diverse ore dall’accaduto, il pm di turno non aveva ancora autorizzato la rimozione del corpo che verrà sottoposto a esame autoptico.