Roma, estorsioni e riciclaggio: in manette anche un ex senatore

Roma – Nove arresti, fra cui un ex senatore, per i reati di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. E’ il frutto dell’operazione, in corso dalle prime ore di oggi 3 giugno, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

Sono inoltre state sequestrate cinque società, create per riciclare ed estorcere denaro a locali del centro di Roma, e 480mila euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

