Roma, evade dai domiciliari in taxi ma incrocia i carabinieri: arrestato (di nuovo)

Roma – E’ evaso dagli arresti domiciliari salendo a bordo di un taxi, ma ha incrociato una “gazzella” dei carabinieri, che lo hanno arrestato nuovamente. E’ quello che è successo ad un 40enne che, alla vista della pattuglia, ha provato a nascondersi, sdraiandosi sul sedile posteriore dell’auto.

La scenetta, però, non è passata inosservata ai militari che, a quel punto, hanno deciso di fare inversione di marcia e seguire l’auto col sospettato a bordo. Arrivati nei pressi dell’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno fatto scattare il controllo in banca dati, da cui è emerso il provvedimento a suo carico e, soprattutto, l’assenza di qualsiasi forma di autorizzazione a lasciare il proprio domicilio. A nulla sono valse le vaghe giustificazioni fornite dal 40enne, che è stato arrestato, questa volta con l’accusa di evasione.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana