Civitavecchia, continuano gli interventi di pulizia delle strade e sfalcio del verde

Civitavecchia – Pulizia delle strade e sfalcio del verde: a Civitavecchia proseguono gli interventi degli operatori di Csp.

La squadra addetta allo spazzamento delle strade ed alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali è intervenuta ieri, 3 giugno, in via Luciano Graziano ed in località Pantano. Si tratta di una efficace azione di pulizia delle aree pubbliche ad alta intensità di fruizione che oggi, giovedì 4 giugno, vedrà gli operatori impegnati in via dei Padri Domenicani.

Gli operatori del verde di Csp hanno invece proseguito le operazioni di sfalcio e pulizia del verde pubblico nel quartiere di Borgata Aurelia. Gli addetti al verde hanno inoltre effettuate potature in via Adige e completato i lavori in via delle Rose e via Novello. Proseguite, infine, le attività di manutenzione di aiuole e fioriere presenti in viale Garibaldi.Oggi, invece, proseguiranno i lavori alla Borgata Aurelia. Previsti inoltre interventi in via Bandita delle Mortelle ed in viale Garibaldi.

