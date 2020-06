Civitavecchia: torna la vendita dei biglietti a bordo del Tpl

Civitavecchia – Da venerdì 5 giugno sarà nuovamente possibile acquistare i biglietti del trasporto pubblico locale a bordo degli autobus.

Come si ricorderà, la vendita diretta a bordo dei titoli di viaggio era stata sospesa a seguito della situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19 e sulla base delle linee guida impartite dalla Regione Lazio per il trasporto pubblico locale. Oggi, in considerazione dell’allentamento delle misure restrittive disposte dal Governo, CSP ha deciso di ripristinare il servizio.

Restano tuttavia ancora in vigore le norme di sicurezza ai sensi del DPCM del 27 aprile 2020, quali:

la distanza di almeno un metro tra gli utenti che accedono a bordo, limitando anche la possibilità di utilizzo dei posti a sedere (alcuni sedili saranno inutilizzabili e contrassegnati da appositi avvisi);

l’igienizzazione e la sanificazione dei bus con cadenza quotidiana;

l’obbligo per tutti gli utenti, oltre ad avere un valido titolo di viaggio, di salire sul bus esclusivamente con naso e bocca coperti da mascherina, anche in stoffa, o altro idoneo dispositivo;

l’utilizzo di porte diverse per la salita e la discesa degli utenti, per garantire i flussi separati ed evitare contatto tra chi sale e ci scende, utilizzando idonei tempi di attesa alla fermata.

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti per gli accorgimenti descritti, affinché si possa garantire la sicurezza di utenti e personale dipendente.