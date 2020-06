La Onlus Farmacisti in Aiuto da molti anni ha attivato un progetto dal nome “Sostegno a distanza” che ha come beneficiari i bambini indiani dei villaggi che appartengono a famiglie di paria, i fuori casta ovvero coloro che occupano la posizione più bassa e miserabile all’interno del sistema delle caste stabilite indiane e che in questo momento vivono una condizione ancora più precaria a causa del Coronavirus.

Mentre in Italia stiamo tornando piano piano ad una situazione di normalità, in India il lockdown per il Covid-19 è stato prolungato al 30 giugno. Solo a luglio si deciderà sull’apertura delle scuole in presenza. Nel frattempo le scuole dovrebbero iniziare con lezioni a distanza, attraverso internet e canali TV.

Come si può immaginare molti bambini e ragazzi avranno serie difficoltà a seguire le lezioni a casa perché non hanno accesso a internet, o le televisioni sono obsolete. In alcuni casi manca addirittura la corrente elettrica. Non è difficile immaginare come, in queste condizioni, sarà difficile per i ragazzi concentrarsi sullo studio. Se in India l’istruzione è un privilegio, ai tempi del Covid-19 lo è ancora di più.

Uno dei modi per contribuire al sostentamento di questi bambini, e garantirgli gli strumenti necessari per continuare a studiare, è quello di donare il 5×1000. Infatti, attraverso i fondi raccolti, potranno essere attivati progetti a sostegno delle famiglie più bisognose.

In sede di dichiarazione dei redditi basterà indicare nell’apposita casella il Codice Fiscale di Farmacisti in Aiuto che è 97427160581; è bene ricordare che non si tratta di un costo per il singolo, ma si sta indicando allo Stato che il 5×1000 delle tasse che si stanno pagando, verranno versate a Farmacisti in Aiuto che le utilizzerà per realizzare progetti come questo.

“Sostenere i bambini di Farmacisti in aiuto – racconta il Presidente Tullio Dariol – è davvero semplice: con poco, si può fare molto! Invitiamo tutti a prendere visione delle nostre iniziative chiedere informazioni.”

Aiutaci a fare sempre di più. Aiutaci ad aiutare.

Per maggiori informazioni

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567