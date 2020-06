Formia, iniziata la distribuzione del kit di sacchetti per la raccolta differenziata

Formia – È partita ieri mattina la distribuzione del kit di sacchetti per la raccolta differenziata nel Comune di Formia. Tante le persone che dalle ore 9:30, in totale sicurezza rispettando le misure di distanziamento minimo, si sono recate presso la sede di Piazzetta delle Erbe, primo luogo in calendario. I volontari del “Comitato Civico Mamurra” hanno consegnato 371 kit ai cittadini muniti di foglio TARI 2019.

Il Comune di Formia ricorda alla cittadinanza che la plastica e i metalli devono essere conferiti nelle buste gialle, l’umido nelle biodegradabili/compostabili, mentre per le altre frazioni, vetro, carta e indifferenziato, si può usare qualsiasi tipo di busta trasparente e non nera. Inoltre, i materiali devono essere piegati, pressati o comunque ridotti di volume.

Per chi non potesse recarsi nei giorni e negli orari prestabiliti si segnala che sarà possibile ritirare i sacchetti, sempre presentando il modulo TARI 2019, per delega o durante le “Giornate Ecologiche” che riprenderanno regolarmente questo mese. Dopo l’annullamento dello scorso 8 marzo, per l’emergenza Covid-19, le iniziative a difesa dell’ambiente ritorneranno domenica 14 giugno nel quartiere di Gianola nella fascia oraria mattutina dalle ore 08:30 alle 12:30.

Il calendario della distribuzione

Di seguito il calendario della distribuzione per i mesi di giugno e luglio.

Giugno: 3 – 5- 8 – 10 -12 – 15 : Piazzetta dalle Erbe dalle 09:30 alle 12:30; 4 – 9 – 11 :Piazzetta delle Erbe dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00; 16 – 17 -18: S.Pietro Scuola Mattej dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00; 19 -22: Gianola Scuola Calvino dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00; 23 – 25: Penitro Scuola elementare dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00; 26 – 29 – 30: Mola Scuola De Amicis dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Luglio: 1 – 2: Maranola P.zza Ricca dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00; 3: Trivio Circoscrizione dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00; 6: Castellonorato Delegazione dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00; 8: Rio Fresco S. Giuseppe Lavoratore dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00; Vindicio chiesa S. Cuore dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

