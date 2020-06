Il Rotary Club Ostia a sostegno dello studio di Ingegneria del Mare

Ostia – Investire sul futuro è investire sull’impegno di giovani studenti. E’ il principio che anima il Rotary Club Ostia, organizzazione che ha deciso di contribuire alla valorizzazione del litorale romano con tre borse di studio riservate ad altrettante matricole della laurea magistrale di Ingegneria del Mare presso il Polo universitario di Castelfusano.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla presidente del Rotary Club Ostia, avvocato Daria Proietti. Nella sostanza la dirigenza della Facoltà di Ingegneria di Roma Tre nell’anno accademico 2020/21 individuerà le tre matricole più meritevoli che saranno sostenute nel corso degli studi dalle borse di studio donate dall’associazione filantropica. A ciascuno di loro andranno 600 euro.

“La scelta del Rotary Club di Ostia ci fa piacere e ci onora – dichiara il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre, professor Andrea Benedetto – Ci fa piacere perché coglie il nostro fermo richiamo alla qualità della formazione e all’impegno degli studenti anche in una realtà nuova e prestigiosa come quella del Corso di Studi in Ingegneria del Mare di Ostia, ci onora poiché colloca questo nostro lavoro scientifico e didattico tra quelli meritevoli di attenzione e supporto da parte di un’istituzione così importante e di nobile considerazione come quella presieduta dalla dottoressa Daria Proietti cui siamo grati e di cui riconosciamo la grande sensibilità ed attitudine verso il territorio e la cultura come strumento di innovazione e progresso”.

“Il Rotary Club Ostia – sottolinea la Presidente, Daria Proietti – è un’associazione attiva da più di undici anni nel Municipio X di ROMA e da sempre focalizza la propria attenzione sulle eccellenze che contraddistinguono il nostro territorio. Siamo onorati dell’amicizia istituzionale che si è creata con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre, Polo di Eccellenza e unico Dipartimento per lo studio delle Tecnologie per il mare presente nell’intero territorio nazionale, e siamo lieti di aver condiviso questa brillante iniziativa dedicata ai giovani. Per noi è importante studiare il mare guardando il mare. Il nostro più sentito ringraziamento va al Direttore del Dipartimento, Prof. Andrea Benedetto, che con grande generosità e lungimiranza da subito ha creduto nel Rotary e nella partnership che ormai da tempo stiamo portando avanti con passione e dedizione.”