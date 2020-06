Opere pubbliche a Formia, Forza Italia attacca: “Un settore fermo”

Formia – Opere pubbliche a Formia, un settore ormai fermo. È questo che i consiglieri di Forza Italia Formia (rispettivamente Eleonora Zangrillo, Tania Forte e Gianluca Taddeo) hanno contestato, in un’interrogazione, all’amministrazione comunale targata Villa.

In particolare, i 3 consiglieri d’opposizione hanno chiesto chiarimenti in merito alla realizzazione dei tratti di condotta idrica e fognaria programmati e progettati dal Comune di Formia nel 2016. Nello specifico gli interventi in via Farano, parco La Fontana, in via dell’Edera e e in via Faraoni.

“Ad oggi – si legge nella nota-, dopo 3 anni e 7 mesi dall’approvazione del progetto definitivo e dopo 14 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo i lavori non sono ancora iniziati”. Per questo, chiedono all’amministrazione di “conoscere i motivi di tale grave, incomprensibile ed inaccettabile ritardo.”

E ancora: i consiglieri comunali sottolineano che “i tratti fognari in oggetto insistono nell’area del Rio di Santa Croce e dei suoi affluenti e che tali interventi hanno importanza sia a livello di opere pubbliche che sotto il profilo della tutela ambientale. Infatti, l’obiettivo dell’intervento al momento della proposta era legato anche alla salvaguardia e alla tutela delle acque costiere.

Questa interrogazione – proseguono – è la riprova di ciò che è accaduto nel settore opere pubbliche negli ultimi due anni. Delibere votate per l’approvazione del progetto definitivo nel 2016 ed ad oggi non ancora in gara per l’assegnazione dei lavori. Troppo tempo per opere che non implicano né progettazioni complicate, né tempi di lavoro lunghissimi.

L’elenco è praticamente corrispondente alla totalità delle opere previste nel piano triennale: opere finanziate e lavori mai iniziati come la ex Sparanise, via delle Vigne e via degli Archi. È sotto gli occhi di tutti il fatto che il piano triennale è fermo a diversi anni fa. Non ci sono nuovi finanziamenti e questo – polemizzano – è un dato politico gravissimo che porterà Formia allo stallo più totale.

Oggi – proseguono la nota – si sta lavorando con le idee e i finanziamenti del passato e non si sta lavorando per il futuro: la cosa più grave che una amministrazione possa fare. Qualche debole nuova iniziativa, come ad esempio la pista ciclabile, non ha trovato copertura economica ma solo la volontà di chiedere un finanziamento regionale.”

Poi i 3 consiglieri concludono: “Si spera che si possa cambiare marcia e iniziare a lavorare per far sì che gli uffici siano in grado di rispondere ai bandi regionali ed europei per far sì che Formia possa davvero ripartire e ripianificarsi.”

