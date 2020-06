Real Fiumicino, Consalvo e Favoccia cambiano squadra

Fiumicino – “Il post coronavirus ci impone di fare passi corti e ponderati. Il Real Fiumicino nella prossima stagione di C1 ci sarà ma la costruzione del roster dovrà essere per forza di cose ragionata. Per avere fondamenta solide, che ci permettano di affrontare le possibili evoluzioni della prossima stagione, dovremo fare un pezzettino di strada alla volta e con molta calma. Ecco perché con estremo dispiacere ci troviamo a dover salutare due degli eroi che hanno scritto pagine indelebili della nostra storia. Mister Andrea Consalvo e Roberto Favoccia non faranno infatti parte della nostra famiglia nella prossima stagione“.

Così il presidente del Real Fiumicino Giuseppe Picciano che sottolinea: “Tante società hanno bussato alla loro porta, non potevamo far finta di nulla. È giusto che due sportivi di spessore morale e tecnico come loro abbiano l’opportunità di mettersi subito al lavoro e aggiungere nuovi splendidi capitoli alla loro lunghissima e vittoriosa carriera. Con loro se ne va un pezzo di cuore. Ma non è detto che in futuro questo sodalizio non possa tornare a ricongiungersi. A loro va il mio più sincero in bocca al lupo e un ringraziamento per tutto quello che hanno dato per questa società“.