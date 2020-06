Rifiuti, riaprono i centri di raccolta di Pesce Luna e di Fregene: stop alle prenotazioni

Fiumicino – Da lunedì 8 giugno riaprono i centri di raccolta comunali di via del Pesce Luna (Fiumicino) e di via Cesenatico (Fregene). Non è necessaria la prenotazione.

Gli orari

Pesce Luna: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00; il sabato dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (escluso festivi infrasettimanali)

Via Cesenatico (per sfalci, potature e ingombranti): dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (escluso festivi infrasettimanali).

Si ricorda che l’accesso al centro di raccolta sia consentito ad un massimo di un utente per volta che dovrà seguire le indicazioni fornite dal personale addetto. I rifiuti devono essere conferiti già differenziati presso la propria utenza e non eccedere nel quantitativo in modo da dare la possibilità a tutti di fruire del servizio.

I cittadini che intendono utilizzare i servizi devono rispettare le condizioni di sicurezza imposte all’emergenza Covid-19: evitare assembramenti, mantenere la distanza corporea non inferiore ad un metro, utilizzare i dispositivi di protezione individuali ovvero mascherine e guanti e attendere il proprio turno rimanendo all’interno del proprio veicolo a motore spento parcheggiato correttamente senza intralciare il transito delle strade di accesso ai centri di raccolta.

Il conferimento di rifiuti è vietato alle utenze in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

