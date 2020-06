Fiumicino – Si sono conclusi i lavori di restyling e messa in sicurezza del parcheggio del cimitero di Palidoro. Lo rende noto il Comune di Fiumicino sui suoi canali social. L’intervento, realizzato dall’assessorato ai Lavori pubblici, ha previsto la sistemazione dei cigli del parcheggio, i percorsi pedonali, la creazione di ulteriori dieci posti in più rispetto agli attuali, la messa in sicurezza dell’uscita su via Aurelia.

