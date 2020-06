Civitavecchia, il M5S: “Che fine hanno fatto gli alberi di D’Ottavio?”

Civitavecchia – “A settembre 2019 – si legge in una nota diffusa dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Civitavecchia – l’assessore D’Ottavio decide di tagliare i pini di via Achille Montanucci (nel totale silenzio dell’Assessore all’Ambiente) e, travolto dalle polemiche per tanta superficialità nell’uccidere alberi di 60, 70 anni, dichiara: ‘Ne saranno piantati altri in zone più opportune'”.

“Capiamo che per chi è abituato a raccontare frottole ai propri elettori sia notizia di poco conto – spiegano dal M5S – ma ad oggi, giugno 2020, l’attuale Amministrazione non ha piantato neanche un albero. Almeno su queste promesse di ‘stampo minore’ la Giunta potrebbe ricordarsi di ciò che dichiara alla cittadinanza perché non tutti soffrono di scarsa memoria. D’Ottavio, o se ancora esiste Magliani, dia seguito alle sue promesse. Per una volta – concludono – potrebbe compiere un gesto semplice e apprezzato dai civitavecchiesi”.

