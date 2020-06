Civitavecchia – La Civitavecchia servizi pubblici informa che ieri, 4 giugno sono stati effettuati interventi di pulizia straordinaria all’interno del cimitero nuovo di Via Braccianese Claudia.

Gli operatori di Csp hanno provveduto ad effettuare la pulizia dei viali della struttura con l’utilizzo di spazzatrici. Si è inoltre provveduto a pulire vialetti e marciapiedi con l’ausilio di operatori muniti di scopa/ramazza per eliminare rami, fiori recisi e foglie secche.

Intanto si sta procedendo anche con la pulizia ordinaria del cimitero monumentale di Via Aurelia Nord, così come sta avvenendo per le strade del centro e della periferia di Civitavecchia.

