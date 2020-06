Di Giovanni: “Centrodestra in piazza senza distanziamento, il consiglio municipale ad Ostia resta solo on line”

Ostia – “Politici irresponsabili”. Categorico il Capogruppo del M5S, Antonio Di Giovanni, nel descrivere il comportamento del centrodestra sceso in piazza a manifestare il 2 giugno, senza rispettare il distanziamento sociale. La polemica, con conseguente decisione politico-amministrativa, nasce dalla partecipazione di alcuni consiglieri del X Municipio alla manifestazione del centrodestra a Roma il 2 giugno.

“Tre consiglieri del X Municipio erano presenti alla manifestazione dove non è stato rispettato nessun distanziamento. – ha affermato Antonio di Giovanni, durante l’ultima puntata di “Ponte di Comando”, trasmissione in diretta del Faro online (clicca qui per vedere la puntata)–. Ho sollecitato personalmente la chiusura delle sedute per la sicurezza di tutti i dipendenti comunali. Non possiamo rischiare di far ammalare i dipendenti comunali, né mettere a repentaglio la salute dei consiglieri. Il distanziamento sociale è una regola da seguire per tutelare non solo se stessi, ma gli altri. Ciò non è stato fatto, e dunque dobbiamo regolarci di conseguenza.

Aspettavamo da tempo di poter riprendere “in presenza” i consigli municipali, ma l’azione di questi consiglieri ce lo impedisce. Per adesso le sedute proseguiranno da remoto”.

Questo in parte rallenterà le operazioni dell’amministrazione locale. “Si tratta di un problema di tipo sanitario che incide sui lavori del consiglio municipale – sostiene di Giovanni – Chiudere almeno per i 15 giorni di quarantena significa prevenire qualsiasi forma di contagio”.

“Il lockdown ci ha imposto provvedimenti di sicurezza da rispettare. – conclude Di Giovanni– Ho visto una mancanza di rispetto per i sacrifici fatti finora”.