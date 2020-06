“Il Sindaco di Fiumicino estenda la concessione gratuita di suolo pubblico a tutto il territorio”

Fiumicino – Per il Sindaco, Fiumicino inizia e finisce a Via torre Clementina. Bene, infatti, l’iniziativa di concedere il suolo pubblico gratuitamente, ma tale soluzione, proposta da noi il mese scorso proprio attraverso Il Faro online (leggi qui), dovrebbe essere estesa a tutti i commercianti di tutto il Comune.

L’amministrazione Montino dovrebbe lavorare su una proposta complessiva che individui la possibilità di occupare temporaneamente e gratuitamente il suolo pubblico per recuperare i posti per i clienti che si perdono a causa della regola sul distanziamento.

Il diritto di ripartire e provare a recuperare qualcosa di quanto perso in questi mesi di chiusura ce l’hanno solo le attività di via Torre clementina? Se il Sindaco si fosse preoccupato di ragionare immediatamente sulla fase 2, considerando che l’estate ci avrebbe aiutato in tal senso, si poteva proporre una delibera o un’ordinanza che desse la stessa possibilità a tutti gli operatori della ristorazione di tutto il Comune. Invece, come al solito, arrivano a soluzioni molto parziali e assolutamente tardive…

