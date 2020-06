Incidente a Latina, paura in via del Piccarello

Latina – Paura a Latina in via del Piccarello per un incidente stradale avvenuto oggi venerdì 5 giugno 2020 e che ha visto coinvolti una vettura e un furgone.

Ancora da chiarire le esatte dinamiche del sinistro che ha portato i veicoli fuori strada e li ha fatti finire nel canale che costeggia la carreggiata.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario dell’Ares 118 che ha prestato i primi soccorsi.

Notizia in aggiornamento