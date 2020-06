Previsioni meteo per il weekend 5-7 giugno

Giugno in controtendenza rispetto al mese di maggio con una partenza molto instabile e fresca a causa della reiterata azione di una saccatura sul Mare del Nord che insisterà anche nel corso dei prossimi giorni. Anche il weekend si preannuncia quindi molto instabile a tratti perturbato per parte dell’Italia ma con una differenza rispetto al maltempo di giovedì-venerdì. Un minimo di bassa pressione si sta infatti organizzando nei pressi del Regno Unito e si approfondirà fino a 990hPa nella giornata di sabato. Questo significa che la saccatura si ritirerà dalle medie e basse latitudini per concentrarsi prevalentemente attorno al minimo. In parole povere sulle regioni centro meridionali della Penisola avremo un aumento della pressione mentre il Nord resterà ancora molto vulnerabile.

Quella che i modelli prospettano per il sabato e la domenica è una situazione molto rischiosa per le regioni settentrionali che potranno assistere ad una nuova acuta fase di maltempo con fenomeni a prevalente carattere temporalesco ad una buona componente convettiva.

In una prima fase sabato la gran parte delle piogge sembra destinata prevalentemente ai settori alpini, prealpini e pedemontani con sporadici sconfinamenti sulle pianure adiacenti, poi domenica con l’arrivo di un impulso più fresco il maltempo si diffonderà un po’ a tutte le zone con fenomeni che potranno assumere carattere violento sui settori alpini, prealpini e le alte pianure. In questo contesto potrebbe essere ancora protagonista la grandine che cadrebbe localmente anche copiosa. Nel contempo al Centro Sud eccetto qualche addensamento medio alto e qualche piovasco sull’alta Toscana il tempo sarebbe anticiclonico e molto mite con temperature massime anche di stampo estivo.

Sabato 6 giugno

Nord: Instabilità diurna a ridosso dei rilievi, acquazzoni attesi in serata localmente anche in pianura. Deboli piogge dalla sera sul Levante Ligure. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28.

Centro: Tempo nel complesso soleggiato, maggiore nuvolosità e qualche pioggia specie al mattino sull’alta Toscana. Temperature in aumento, massime tra 24 e 27.

Sud: Soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche annuvolamento sparso specie lungo l’Appennino ma senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26.

Domenica 7 giugno

Nord: Marcata instabilità con fenomeni diffusi a carattere di rovescio o temporale; possibilità di precipitazioni anche intense. Temperature in flessione, massime tra 20 e 25.

Centro: Giornata variabile, con rischio di acquazzoni e temporali diurni sulle aree interne, localmente tra Romagna e Marche. Temperature stabili, massime tra 24 e 28.

Sud: Residua nuvolosità mattutina sulle coste di Campania e Calabria, ma in un contesto asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28.

Evoluzione meteo Lazio nel weekend

SABATO: un temporaneo rinforzo della pressione favorisce un sabato nel complesso stabile e soleggiato, in particolare sulle occidentali; addensamenti risulteranno possibili nelle zone interne toscane con isolate deboli piogge sui rilievi; sulle coste e in prossimità di esse cieli sereni o poco nuvolosi. In serata correnti più umide dai quadranti occidentali apportano un ulteriore aumento della nuvolosità sul Nord Ovest della Toscana con qualche pioggia possibile sulla Lunigiana. Temperature in rialzo, massime fino a 26°C. Venti fino a moderati dai quadranti occidentali. Mari fino a mossi.

DOMENICA: Giornata contraddistinta da nuvolosità in transito sulla Toscana, specie centro-settentrionale, con associata instabilità in sviluppo su Lunigiana e nel corso del pomeriggio sull’Appennino. Altrove ampia aperture, specie sulle coste della toscana centro.meridionale e sul Lazio; temporanei addensamenti, invece, sull’Umbria orientale e appenninica.

Ventilazione moderata da sud-ovest. Mare in prevalenza mosso.