Ostia, Marsella: “La Raggi mi ha denunciato, così finalmente ci confronteremo”

Ostia – “Ho ricevuto la denuncia del sindaco Raggi per la contestazione che ha subìto ad Ostia da parte dei commercianti“. Lo fa sapere Luca Marsella, consigliere di Casapound nel X Municipio di Roma, che nelle scorse settimane è stato protagonista della contestazione al Sindaco avvenuta ad Ostia.

“Finalmente, anche se in tribunale, potrò confrontarmi col Sindaco, che in questi anni non ha mai risposto a nessuna mia domanda – spiega Marsella -. La Raggi mi accusa addirittura di violenza privata, perché le avrei impedito di scendere dalla macchina, quando in realtà la mia richiesta era soltanto quella di recarsi ad una manifestazione dei commercianti e di evitare la solita passerella politica. Mi auguro che, in aula di tribunale, il Sindaco mi risponda anche sul motivo per cui continua a pagare le utenze a centinaia di immigrati che occupano abusivamente un’ex colonia ad Ostia, motivo per il quale ho denunciato in procura io il primo cittadino della Capitale. Credo sia la prima volta che un sindaco di Roma risponda con una denuncia alla protesta politica di un consigliere che si è fatto in quel momento portavoce della rabbia dei romani e nonostante sia paradossale – conclude Marsella – questa accusa è per me una medaglia“.

