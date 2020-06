Paura nella notte a Gaeta, in fiamme la tettoia di un terrazzo

Gaeta – Attimi di paura nella notte a Gaeta, dove è intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina. Giunti sul posto, i pompieri hanno constatato la presenza di un incendio che si era sviluppato in un edificio per civili abitazioni.

Le fiamme stavano coinvolgendo una copertura in legno di un terrazzo privato. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse ad evitare il propagarsi del rogo nell’appartamento adiacente. Ancora da accertare le cause che hanno dato origine al rogo. Non si registrano persone coinvolte.

