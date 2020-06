Ardea, rinvenuto il serbatoio di una barca sul litorale rutulo

Ardea – E’ stato rinvenuto dalla Polizia Locale di Ardea un serbatoio di una barca sulla battigia del litorale rutulo del Consorzio la Sbarra. Il serbatoio da una prima ricostruzione potrebbe essere del battello che si è inabissato nelle acque di Anzio qualche giorno fa.

Il pezzo è stato sottoposto a sequestro, da un controllo sommario sembra essere parzialmente pieno e ciò scongiurerebbe il rischio ambientale che si sarebbe potuto correre ove il gasolio fosse stato, dopo l’incidente, sversato in mare. Il suo ritrovamento potrebbe aprire altre ipotesi sulle reali motivazioni dell’inconveniente avvenuto al peschereccio Gabriella. Il voluminoso contenitore è stato tolto dalle acque e condotto in un deposito giudiziario a disposizione dell’Ag per i successivi accertamenti sul caso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea