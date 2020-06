DemoS Fiumicino: “Solidarietà ai cittadini in protesta contro il ritorno del mercato”

Fiumicino – “Comprendiamo le motivazioni che hanno portato Associazioni e Comitati che rappresentano residenti del comprensorio di Pesce Luna a manifestare pubblicamente il loro dissenso (leggi qui) sull’attuale accordo condiviso tra il Sindaco ed gli Operatori del Mercato di via Foce Micina”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal direttivo di DemoS Fiumicino, che prosegue: “La decisione di ampliare l’area pubblica occupata dal mercato, per mantenere le distanze fisiche richieste dal Dpcm in merito al Covid 19, aveva fatto credere a tutti noi di essere riusciti finalmente ad aver trovato una soluzione non solo al Dpcm ma ad una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica.

Da tempo Comitati e Associazioni locali denunciano che il mercato cosi posizionato, oltre a renderli prigionieri in casa, non rispetta le norme di sicurezza in merito ad una eventuale situazione di emergenza, mettendo di fatto in pericolo i residenti, i lavoratori e tutti coloro vi transitano.

Un problema riconosciuto anche dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale che di fatto, in merito a questo, ha approvato nell’ultimo bilancio, un opera pubblica che prevede la realizzazione di un plateatico destinato ad ospitare proprio il mercato di via Foce Micina.

Siamo convinti che l’incolumità pubblica è prioritaria su tutte le altre considerazioni e qualsiasi proposta deve avere sempre come primo obiettivo la tutela di tutti coloro che ‘vivono’ il mercato ,compreso i residenti. Per questo motivo chiediamo al Sindaco, all’Amministrazione comunale, gli operatori del mercato e i loro rappresentanti di categoria di mettersi seduti intorno ad un tavolo ed ascoltare anche coloro che vivono nella zona con la consapevolezza che qualsiasi soluzione si trovi è da considerarsi sempre temporanea”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino