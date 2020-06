Fiumicino, premiate online le scuole vincitrici di “Operazione 00 Secco”

Fiumicino – Grande successo per la giornata conclusiva di premiazione del progetto didattico di sensibilizzazione al riciclo e alla raccolta differenziata promosso, per l’anno scolastico 2019/2020 dall’Ati (Gesenu, Paoletti Ecologia, Etambiente) e dal Comune di Fiumicino, “Operazione 00 Secco: Licenza di riciclo”, svoltasi online.

Le scuole che avevano aderito al progetto, nonostante il difficile ed inaspettato momento dettato dall’emergenza Covid-19 non hanno, infatti, interrotto i lavori iniziati intorno al progetto ambientale e per dare merito e seguito a questo impegno encomiabile e all’entusiasmo dimostrato dagli alunni, Ati e Comune di Fiumicino hanno deciso di organizzare una giornata di premiazioni online e celebrare così, tutti insieme, lo straordinario lavoro svolto da alunni ed insegnanti. Questa nuova modalità di premiazione vuole testimoniare del fatto come l’azienda ed il Comune si siano mossi fin da subito per trovare soluzioni alternative, che potessero adattarsi a questa fase difficile della nostra quotidianità e per portare a conclusione un progetto, quello didattico, da sempre al centro della programmazione e della mission aziendale.

La conclusione del progetto didattico è stata fissata in questa giornata importante, in cui si celebra la “Giornata Mondiale dell’Ambiente” per aggiungere valore ad un appuntamento già importante, che pone al centro del dialogo le nuove generazioni, speranza concreta per il futuro del nostro ecosistema. Il progetto ha previsto nelle scuole un’attività di miglioramento della raccolta differenziata attraverso il controllo ed il monitoraggio del rifiuto secco residuo, per accrescere la conoscenza di questa particolare frazione merceologica, al fine di ottimizzare la qualità del riciclo non solo a scuola, ma anche a casa, giacché come ben sappiamo gli alunni sono un importante veicolo per la trasmissione dei messaggi alle famiglie.

Al fine di rendere più accattivante e interessante l’esperienza, il progetto si è ispirato al mondo dell’Agente 007, da cui appunto il titolo. Gli alunni, in questi mesi, sono diventati dei veri e propri agenti ecologici in missione per ridurre a scuola e a casa la quantità di rifiuto secco residuo prodotto e controllare che in classe, come in famiglia, vengano rispettate le buone regole di riciclo e raccolta differenziata. Inoltre, i ragazzi che hanno aderito al progetto, hanno dato libero sfogo alla loro fantasia e creatività realizzando originali opere d’arte su queste tematiche.

Alla premiazione, presente una rappresentanza degli oltre mille alunni che hanno partecipato al progetto, insieme al presidente della Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, Massimo Chierchia, al Direttore dell’ATI Claudio Campisano. L’assessore all’Ambiente e Rifiuti del Comune di Fiumicino, Roberto Cini, congratulandosi con tutti gli alunni che anche quest’anno hanno partecipato al progetto, dichiara: “Gli studenti e i loro insegnanti sono i nostri maggiori alleati per la diffusione di una cultura ambientale e, nello specifico, per l’attuazione di una raccolta differenziata sempre più efficace. Ringraziamo, loro, gli operatori e i cittadini per i risultati raggiunti che, anche quest’anno, consentiranno a Fiumicino di essere annoverato tra i Comuni più virtuosi e “Ricicloni”.”

Le scuole vincitrici hanno ricevuto come premio un assegno intestato alla scuola.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino