Forza Italia a Fiumicino, Battilocchio: “Un nuovo circolo per stare accanto ai cittadini. Bene l’azione di Coronas”

Fiumicino – Si è tenuta a Fiumicino una riunione di Forza Italia in cui è stata decisa l’inaugurazione di un nuovo circolo per il partito azzurro. La riunione si è svolta alla presenza di Alessandro Battilocchio, coordinatore della provincia di Roma, del capogruppo comunale Alessio Coronas, del segretario del partito a Fiumicino Raffaello Biselli e con l’intervento dell’onorevole Mario Baccini. Presente in call conference anche il vicepresidente del partito, Antonio Tajani che – compatibilmente con gli impegni istituzionali – ha annunciato la volontà di essere presente all’inaugurazione del circolo.

“È il primo atto di una ricostruzione politica sul territorio. – afferma Battilocchio in un comunicato stampa– Un modo per essere sempre più al fianco dei cittadini e degli imprenditori locali”.

L’inaugurazione ci sarà per l’ultima settima di giugno. “Fiumicino è un comune strategico. – sottolinea Battilocchio – Forza Italia sta preparando un’attività di organizzazione come alternativa all’amministrazione di sinistra”

“È un passo importante essere presenti sul territorio. – conclude – Credo nell’azione politica di Coronas, che si sta battendo in modo concreto per far si che Forza Italia sia attiva sul territorio e propositiva”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino