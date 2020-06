Gaeta – Pomeriggio di paura a Gaeta, dove il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto in via Sant’Angelo, in località 25 ponti, dove si è verificato un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, una piccola utilitaria si era ribaltata finendo fuori strada e adagiandosi sul letto di un piccolo canale privo di acqua. All’arrivo dei pompieri, gli occupanti, una donna e due bambini, erano già fuori e presi in cura dai sanitari del 118 per poi essere trasportati in ospedale per le cure del caso.

Foto 2 di 2



L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza del mezzo, essendo lo stesso, alimentato a gas metano.

