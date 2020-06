Ladispoli, abbonamento mensile del Tpl a 10 euro per i mesi estivi

Ladispoli – Novità in arrivo per l’abbonamento del trasporto pubblico locale a Ladispoli. “L’Amministrazione comunale di Ladispoli in questo particolare momento vuole essere vicina alle esigenze dei cittadini e, allo stesso tempo, incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici“. Lo spiega l’assessore alla mobilità e trasporti, Amelia Mollica Graziano.

“Per questo nei mesi di giugno, luglio e agosto il costo dell’abbonamento mensile sarà di 10 euro. Inoltre, partire da oggi, gli abbonamenti si potranno acquistare direttamente nelle edicole della nostra città”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli