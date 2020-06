Movida ad Anzio, revocata l’ordinanza di chiusura del locali all’una di notte

Anzio – Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha revocato l’Ordinanza che prevedeva chiusura, entro l’una di notte, degli esercizi di somministrazione alimenti/bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie.

Resta confermato il divieto assoluto di assembramento di persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligatorietà del mantenimento di tutte le misure di prevenzione, sanificazione e igienizzazione, da parte delle attività commerciali, così come previsto dalle direttive nazionali e regionali vigenti.

