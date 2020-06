Ostia, il passaporto va prenotato online

Ostia – Al tempo del covid-19 è meglio prenotare online il passaporto: si evitano fastidiose code e, soprattutto, si annulla il rischio assembramenti, sinonimo di pericolo di contagio.

La raccomandazione arriva dalla Polizia di Stato che nell’epoca del rischio contagio, invita quanti devono richiedere o rinnovare il proprio passaporto ad avvalersi del percorso internet. Per questo motivo è in funzione il sito passaportonline.poliziadistato.it al quale bisogna accedere. Nella home page del sito, dopo la registrazione attraverso Spid o codice fiscale, si trovano tutte le istruzioni del caso ed il modulo necessario.

Mediante il sito si prenota l’appuntamento presso il proprio Commissariato di zona (per il X Municipio e Pomezia la sede è in via Giuseppe Genoese Zerbi 98/a) dove ci si dovrà recare per consegnare il modulo scaricato da internet e compilato in tutte le sue parti, presentare foto e ricevuta di pagamento e per depositare le proprie impronte digitali.

Il rilascio del passaporto avviene solitamente entro una settimana di tempo ma per i documentati casi urgenti (motivi di lavoro o di salute, accompagnamento di disabile o malato ecc) è possibile ottenerlo anche lo stesso giorno dell’appuntamento.

Resta massima anche al Commissariato Lido l’attenzione per la prevenzione del rischio di code e assembramenti. E’ stato realizzato un percorso che separa i flussi di utenti in entrata e in uscita, per le esigenze indifferibili i visitatori vengono fatti entrare in numero contingentato e nelle sale d’attesa sono fatti accomodare nella giusta distanza sociale. Il personale è dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale inclusi gli schermi parafiato.