Questura di Latina, ecco i nuovi orari dell’Ufficio Immigrazione dal 15 giugno

Latina – Anche la settimana prossima, dall’8 giugno, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina, in via straordinaria, resterà aperto mattina e pomeriggio per continuare la consegna dei titoli di soggiorno prodotti in tale periodo.

Dal 15 giugno, poi, riprenderanno tutte le ordinarie attività dell’Ufficio e pertanto le consegne dei titoli di soggiorno saranno esclusivamente effettuate il lunedì (dalle 08.30 alle 11.30) e il giovedì (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.15). Anche i Commissariati Distaccati di Cisterna, Terracina, Fondi, Formia e Gaeta, nella prossima settimana, saranno impegnati in via esclusiva nella consegna dei titoli di soggiorno, secondo le giornate e gli orari specificati sul sito internet e sulla pagina Facebook della Questura di Latina.

