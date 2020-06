Scauri, località Vaglio: lo scempio infinito della discarica abusiva

Minturno – A Scauri alta o, qual dir si voglia, Vecchia la ormai tristemente famosa discarica a cielo aperto ed abusiva, sita in località Vaglio, cresce giorno dopo giorno tra l’indifferenza più totale della politica e l’inciviltà acclarata dei cittadini nonostante le denunce a mezzo stampa e quelle, osiamo sperare, di qualcuno degli scarsi abitanti della zona.

Ed il problema forse sta proprio qua: trattandosi di zona scarsamente abitata e frequentata non è un buon serbatoio di voti e, di conseguenza, poco interessante. Di contro, essendo isolata, chi fa dell’inciviltà il proprio modello di vita può fare tranquillamente i propri comodi senza essere scoperto.

Vi si trova di tutto: rifiuti organici, materassi, materiale edile di risulta, eternit… un vero e proprio campionario di immondizia, anche pericolosa.

Un suggerimento: visto che l’area in questione è bene definita, sotto un ponticello, e raggiungibile da una stradina in due sensi di marcia, basterebbe mettere fototrappole su entrambi i lati del manufatto per inquadrare chiunque arrivi da una parte e dall’altra. Telecamere facilmente posizionabile, visto che c’è appunto un manufatto a sostegno, ed eventualmente alimentabile ad energia solare, anche in assenza di rete elettrica.

Si dirà: ma il cartello di videosorveglianza sulle foto trappole c’è già. Appunto… il cartello.