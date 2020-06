Zero pazienti ma solo per poche ore: altri due bimbi ricoverati al Covid Center di Palidoro

Fiumicino – Tutti guariti e dimessi i piccoli pazienti finora ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù del litorale romano. Una gioia grande per i medici della struttura che però non è durata molto. Dopo aver dimesso ieri gli ultimi due pazienti, oggi altri due piccoli, risultati positivi al coronavirus, sono stati ricoverati al Covid Center di Palidoro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino