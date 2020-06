Acilia, esplode incendio in residence comunale: assegnataria sottoposta a TSO al Grassi

Acilia – Mentre gli andava a fuoco l’alloggio del residence comunale, è uscita sul balcone seminuda urlando frasi sconnesse. Gli agenti della Polizia di tato e i vigili del fuoco sono riusciti a metterla in salvo e l’hanno consegnata al personale di un’ambulanza affinchè la sottoponessero al TSO, trattamento sanitario obbligatorio.

E’ successo stamattina, domenica 7 giugno, alle 8,30, in un residence del Comune di Roma in via Serafino da Gorizia. Improvvidamente un appartamento del pianterreno è andato a fuoco e mentre le fiamme divampavano l’assegnataria dell’alloggio, una donna di 68 anni, è uscita in balcone seminuda per urlare frasi sconnesse. Tra le urla qualcuno ha sentito l’affermazione “Questo è quello che vi meritate”.

Sul posto si sono precipitati l’equipaggio di una volante del Commissariato Lido, coordinato dal primo dirigente Eugenio Ferraro, e la squadra dei vigili del fuoco. I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo la donna. Illesi il marito ed il figlio che in quel momento non si trovavano nell’alloggio.

Le fiamme hanno devastato l’appartamento che è stato dichiarato inagibile. Tutti gli altri inquilini sono rimasti fortunatamente illesi e, al termine dei soccorsi, hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni.

La donna, denunciata per incendio doloso, è stata affidata alle cure del “Grassi” di Ostia per essere sottoposta a TSO. La paziente ha precedenti di polizia per sequestro di persona: sarebbe stata denunciata dal suo medico di famiglia. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’immobile andato a fuoco.