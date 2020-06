Latina – Pomeriggio impegnativo per i Vigili del Fuoco di Latina, che sono stati impegnati in attività di recupero e salvataggio di ben tre cani in condizioni di difficoltà.

Il primo intervento ha interessato il Comune di Sezze dove la squadra dei soccorritori acquatici è intervenuta per recuperare due cani da caccia finiti in un laghetto; il secondo caso ha interessato il Comune di Aprilia dove i Vigili del Fuoco hanno recuperato un cane precipitato in un fossato.