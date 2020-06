Domenica sera di paura a Latina, incidente a via del lido

Latina – Attimi di paura nella serata di domenica 7 giugno 2020 a Latina, dove si è verificato un incidente stradale su via del lido, all’altezza di via Nascosa. Due auto si sarebbero scontrate. Sul posto un’ambulanza e il personale sanitario del 118. Ancora da chiarire le cause del sinistro.

In aggiornamento…

